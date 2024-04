Αθλητικά

ΑΕΚ - Λαύριο: “Κλείδωσαν” τη θέση στα πλέι οφ οι “κιτρινόμαυροι” (εικόνες)

Η ΑΕΚ γιόρτασε με 100άρα τα 100 χρόνια ιστορίας της, καθώς διέλυσε το Λαύριο στο κλειστό των Άνω Λιοσίων για την 3η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Basket League.

Με... κατοστάρα, η ΑΕΚ εξασφάλισε θέση στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 11-14 και «κλειδώνοντας» θέση στην οκτάδα. Η Ένωση ξέσπασε πάνω στο Λαύριο, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ και με το τελικό 100-67 υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους στη 16η ήττα τους.

Οι «κιτρινόμαυροι» εξαργύρωσαν τον επιθετικό πλουραλισμό τους (σκόραραν οι 11 από τους 12 παίκτες, ενώ τέσσερις τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων), το εκρηκτικό τους πρώτο δεκάλεπτο, όταν εξασφάλισαν διαφορά 21 πόντων (31-10), την κυριαρχία τους στο κομμάτι της δημιουργίας (29 έναντι 12 ασίστ) και την αποτελεσματική άμυνα.

Κορυφαίος των νικητών ο Τζόρνταν ΜακΚρέι με 17 πόντους, ενώ στους 16 σταμάτησε ο Τζέισον Ραντλ. Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας άγγιξε το τριπλ νταμπλ με 9 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από το Λαύριο, που δεν απείλησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ξεχώρισε ο Καλίντ Μουρ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 31-10, 50-23, 80-46, 100-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Λουλουδιάδης, Δέλλας

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Χολ 11 (1), Ραντλ 16 (3), Χατζηδάκης 13, Κουζμίνσκας 9, ΜακΡέι 17, Καράμπελας 2, Μαραθωνίτης 1, Χόλινς 7 (1), Νετζήπογλου 7 (1), Αγραβάνης 9, Κουζέλογλου 8, Νικολάου.

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 15 (1), Καστανέδα 13, Μουράτος 10, Γκρόμοβς 6, Θόρντον 4, Τσάμης, Τζάκσον 4 (1), Ζάρας 6, Χόρχλερ 8, Βαζούκης 1.

