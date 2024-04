Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες… αναρριχητές “άδειαζαν” σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσαν οι συλληφθέντες. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την επιχείρηση.

-

Τέσσερις διαρρήξεις σπιτιών που τελέστηκαν με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια, με τη συνολική λεία των κλοπιμαίων να προσεγγίζει τις 18.000 ευρώ, ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ., στη Θεσσαλονίκη.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Έλληνες (23 και 34 ετών), σεσημασμένοι για παρόμοιες πράξεις, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι διαρρήξεις - κλοπές έγιναν το πρώτο δίμηνο του 2022 στις περιοχές Πυλαία, Καλαμαριά και Τούμπα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Κάποια από τα κλοπιμαία αναγνωρίστηκαν από παθόντα και του αποδόθηκαν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η επισταμένη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξιχνίαση τεσσάρων (4) διαρρήξεων οικιών στις περιοχές της Καλαμαριάς, της Πυλαίας και της Τούμπας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις (4) ημεδαποί – μέλη συμμορίας 34, 34, 30 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άντρες, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με την μέθοδο της αναρρίχησης και διάρρηξης μπαλκονόπορτας, εισήλθαν σε τέσσερις κατοικίες αφαιρώντας από το εσωτερικό χρηματικά ποσά και κοσμήματα, με τη λεία τους ανέρχεται συνολικά σε 17.935 ευρώ. Για την προσέγγιση των υποψήφιων στόχων τους και τη διαφυγή τους από αυτούς, χρησιμοποιούσαν όχημα ιδιοκτησίας του 23χρονου, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, κάποια εκ των οποίων αναγνωρίστηκαν από έναν εκ των παθόντων και του αποδόθηκαν.

Σημειώνεται ότι, οι δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωεκλογές - Κασσελάκης: Περιοδεία σε 27 νησιά για 10 ημέρες

Αγρίνιο: 15χρονη χτυπούσε την αδερφή της μέχρι να λιποθυμήσει

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας