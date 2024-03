Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διπλό αστυνομικό “χτύπημα” σε διαρρήκτες

Στα «χέρια» των Αρχών τέσσερις νεαροί που διέπραξαν πλήθος διαρρήξεων σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, δύο άτομα στην Καλαμαριά, τα οποία προηγουμένως διέρρηξαν κατάστημα της περιοχής. Από τις άμεσες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ένας 27χρονος και ένας 19χρονος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε τσάντα με ενδύματα και διαρρηκτικά εργαλεία.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς, διαπιστώθηκε πως οι δύο συλληφθέντες, από κοινού με τρίτο συνεργό τους, διέπραξαν άλλες έξι κλοπές από καταστήματα των περιοχών Καλαμαριάς και Πεύκων, από τα οποία αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ και προκάλεσαν φθορές αξίας 400 ευρώ.

Στο μεταξύ, λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα χθες το απόγευμα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη, δύο ακόμα άτομα ηλικίας 20 και 22 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν από υπαλλήλους καταστήματος στην περιοχή της Πυλαίας να αφαιρούν προϊόντα συνολικής αξίας 300 ευρώ. Τα προϊόντα βρέθηκαν στο σύνολό τους και παραδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.

