Βόλος: Ανήλικος δραπέτης έκλεβε καταστήματα μέσα στην νύχτα

Μπαράζ διαρρήξεων από ανήλικο δράστη στην περιοχή του Βόλου.

Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα στον Βόλο και τη Ν. Ιωνία, αναστάτωσαν τον επαγγελματικό κόσμο. Ανήλικος δράστης, μόλις 16 ετών, τρύπωσε σε συνολικά τέσσερα καταστήματα αφαιρώντας μικροποσά, προκαλώντας όμως μεγαλύτερες φθορές.

Μέσα σε διάστημα μικρότερο του 24ωρου, κατάφερε να διαρρήξει συνολικά τέσσερα καταστήματα τόσο στον Βόλο όσο και στη Ν. Ιωνία. Από τα καταστήματα, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους βρήκαν ρημαδιό, απέσπασε μόνο μικροποσά.

Η αστυνομία, μετά από έρευνες, κατάφερε γρήγορα να οδηγηθεί στα ίχνη του δράστη και να τον συλλάβει στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο ανήλικος χθες παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Βόλου. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Ο 16χρονος έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για κλοπές αλλά φαίνεται ότι δεν έχει σωφρονιστεί.

Ο Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη για τα αδικήματα της κλοπής κατ’ εξακολούθηση και της οπλοφορίας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι.

Οδηγήθηκε στον Ανακριτή για να απολογηθεί, ζήτησε όμως και έλαβε προθεσμία για να το κάνει.

Μέχρι τότε δόθηκε εντολή να επιστρέψει στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, όπου κρατείται.

