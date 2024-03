Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Διαρρήκτες απείλησαν ότι θα κάψουν ζωντανούς ηλικιωμένους

Εφιαλτικές στιγμές πέρασαν δύο ηλικιωμένοι ηλικίας 86 και 83 ετών σταν χέρια διαρρηκτών.

Στιγμές τρόμου πέρασαν δύο ηλικιωμένοι στον Δήμο Σπερχειάδας-Μακρακώμης, το βράδυ της Δευτέρας, 11 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 23:00 δύο άγωνστοι, οι οποίοι είχαν κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο σπίτι ηλικιωμένων, ηλικίας 86 και 83 ετών, και έδεσαν τα χέρια με ταινία. Έπειτα, έβαλαν φωτιά στο χαλί του σαλονιού και απειλώντας τους με μεταλλικό κόφτη τους έβαλαν δίπλα στο εν λόγω χαλί, απειλώντας τους ότι θα τους κάψουν. Οι δράστες διέμειναν στην κατοικία για τρεις ώρες και απέσπασαν το χρηματικό ποσό της τάξης των 4.700 ευρώ καθώς και μία τραπεζική κάρτα.

Έπειτα από ώρες προσπαθειών οι ηλικιωμένοι λύθηκαν και ενημέρωσαν φιλικό τους πρόσωπο. Η αστυνομία, αναζητεί τους δράστες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Έναντι τόπο και χρόνο, δύο τουλάχιστον άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, αφού έκοψαν την ηλεκτροδότηση οικίας, ιδιοκτησίας των (Α) ημεδαπού γεν. το 1941 και (Β) ημεδαπής γεν. το 1938 (αδέρφια), εισήλθαν στο εσωτερικό της οικίας, έδεσαν τους ανωτέρω με ταινία στα χέρια, άναψαν φωτιά στο χαλί του σαλονιού και υπό την απειλή μεταλλικού κόφτη μετάλλων, τους τοποθέτησαν στο σαλόνι της οικίας και αφαίρεσαν: το χρηματικό ποσό των (4.700) ευρώ και μία (1) τραπεζική κάρτα.

Μετά από τρεις ώρες, οι δράστες αποχώρησαν από την οικία και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Περί ώρα 06:55 της 12-03-2024, οι παθόντες κατάφεραν να λυθούν και ενημέρωσαν φιλικό τους πρόσωπο, ο οποίος περί ώρα 07:10 της ιδίας, ενημέρωσε το Α.Τ. Σπερχειάδας για το συμβάν.

Δράστες αναζητούνται.

