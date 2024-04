Αθλητικά

Basket League - Μαρούσι: Νίκησε το Λαύριο και διεκδικεί μια θέση στα play off

Το Λαύριο ηττήθηκε εντός έδρας από την ομάδα του Αμαρουσίου, στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής.

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στα πλέι άουτ της Α1 Ανδρών/Basket League, πανηγύρισε στην έδρα του Λαυρίου το Μαρούσι. Η ομάδα του Νίκου Βετούλα επικράτησε με 90-76 της αντίστοιχης του Κώστα Μέξα, για την 4η αγωνιστική της Β' φάσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-16 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην 17η ήττα τους (ρεκόρ 9-17).

Μεγάλη εμφάνιση από τον Άχμεντ Χιλ με 36 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Ρόμπερτ Ούνταρντ. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Καλίντ Μουρ με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (22) και ριμπάουντ (10).

Τα δεκάλεπτα: 14-27, 30-45, 53-64, 76-90.

Με τον Χιλ να μπαίνει... ορεξάτος στο παρκέ και το Μαρούσι να εκτελεί από τα 6,75 (5/7 τρίποντα), οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο αιφνιδίασαν το Λαύριο, αλλά στο 7΄ ξέφυγαν με νταμπλ σκορ (11-22), κλείνοντας χωρίς άγχος το δεκάλεπτο στο +13 (14-27).

Με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν να ψάχνουν την αμυντική... ταυτότητά τους, οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο δεν κατέβασαν ταχύτητα, αλλά στο 15΄ έγραψαν το 22-34 και πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (30-45).

Το Λαύριο προσπάθησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να ρίξει τη διαφορά στο -11 (37-48 στο 24΄), καθώς με τον Κόζι να αφυπνίζεται επιθετικά, το Μαρούσι πάτησε και πάλι γκάζι και χωρίς να απειληθεί έκλεισε το δεκάλεπτο στο +11 (53-64).

Στον… επίλογο του αγώνα και με τον Χιλ να παραμένει «ζεστός», οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν σε πλεονεκτική θέση κι έκοψαν με άνεση το νήμα του τερματισμού στο +14 (76-90).

Οι παίκτες του Βετούλα, πέρα από το δικό τους θρίαμβο έκαναν και ένα μίνι-δώρο στον ΠΑΟΚ που πλέον κρατά την τύχη στα χέρια του. Αμαρουσιώτες και Θεσσαλονικείς ισοβαθμούν στο 10-16 της κατάταξης πλέον και θα παίξουν στην Πυλαία το ερχόμενο Σάββατο (27/4) με φόντο την 8η θέση και την παρουσία τους στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

