Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύονται με εγκαύματα πυροσβέστης και ένοικος

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα της Σταυρούπολης. Ποια η κατάσταση της υγείας των εγκαυματιών.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 03.00 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εδέσσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας για άγνωστη αιτία.

12 πυροσβέστες με 5 οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση. Λόγω των πυκνών καπνών, οι ένοικοι της πολυκατοικίας χρειάστηκε να βγουν από τα διαμερίσματά τους. Ένας πυροσβέστης υπέστη έγκαυμα στο χέρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ μια γυναίκα που υπέστη εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

