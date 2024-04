Κόσμος

Γάζα: Δειλά βήματα προς την εκεχειρία - Κρίσιμες συνομιλίες

Η Χαμάς «εξετάζει» ισραηλινή αντιπρόταση. Σήμερα αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο

Την αντιπρόταση του Ισραήλ σχετικά με τους όρους για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων εξετάζει η Χαμάς.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επισκεφθεί σήμερα το Κάιρο για συνομιλίες με στόχο την εξασφάλιση εκεχειρίας, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς καθώς οι μεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συμφωνίας ενόψει ισραηλινής επίθεσης στην πόλη Ράφα.

Ο αξιωματούχος, που όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι η αντιπροσωπεία θα συζητήσει μια πρόταση για εκεχειρία που παρέδωσε η Χαμάς στις μεσολαβήτριες χώρες Κατάρ και Αίγυπτο, καθώς και την απάντηση του Ισραήλ.

Δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες από τις τελευταίες προτάσεις. Το Σάββατο ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η προγραμματισμένη εισβολή στη Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, θα μπορούσε να ανασταλεί αν προκύψει συμφωνία για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Ο σκληροπυρηνικός εθνικιστής υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έκανε σήμερα έκκληση στον Νετανιάχου να μην αναβάλει την επίθεση στη Ράφα λέγοντας ότι μια συμφωνία με τις προτάσεις της Αιγύπτου θα συνιστούσε ταπεινωτική ήττα.

Χωρίς την εξάλειψη της Χαμάς, είπε ο Σμότριτς σε βίντεο που έδωσε στον Τύπο το οποίο απευθύνεται στον Νετανιάχου, “Μια κυβέρνηση με εσάς επικεφαλής δεν θα έχει κανένα δικαίωμα ύπαρξης”. Ερωτηθείς αν ο Σμότριτς, ο οποίος δεν είναι μέλος του πολεμικού συμβουλίου του Νετανιάχου, έχει λεπτομέρειες της αιγυπτιακής πρότασης, ο εκπρόσωπός του δεν σχολίασε άμεσα.

Δυτικές χώρες, ανάμεσά τους και ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ-οι ΗΠΑ- έχουν καλέσει το Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Ράφα λόγω των πιθανών απωλειών αμάχων.

Τη Σαουδική Αραβία επισκέπτεται, σήμερα Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, με σκοπό να συζητήσει τις εν εξελίξει προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Έχει προηγηθεί νωρίς το βράδυ της Κυριακής νέα τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

