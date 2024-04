Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα: Πλοίο ελληνικών συμφερόντων “χτυπήθηκε” από τους Χούθι

Το εμπορικό πλοίο έγινε στόχος «τριών πυραύλων» και στοχοποιήθηκε επειδή έχει χρησιμοποιηθεί για εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ.

Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την ευθύνη για σειρά πληγμάτων εναντίον δύο εμπορικών και άλλων δύο πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο βλήμα κατέπεσε πολύ κοντά σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Υεμένης, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας και τον αμερικανικό στρατό.

Χθες σημειώθηκε έκρηξη στην Ερυθρά Θάλασσα «πολύ κοντά» σε εμπορικό πλοίο, 54 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τη νότια υεμενίτικη πόλη Μόχα, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, σύμφωνα με την οποία «σκάφος και πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι σώα».

Η Ambrey, εταιρεία ναυτικής ασφάλειας, ανέφερε πως «πιθανόν» πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Μάλτας έγινε στόχος ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από το Τζιμπουτί στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία.

Το εμπορικό πλοίο έγινε στόχος «τριών πυραύλων», ανέφερε η Ambrey. Στοχοποιήθηκε επειδή έχει χρησιμοποιηθεί για εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, κατά την ίδια πηγή.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι ανακοίνωσε πως εξαπολύθηκαν επιθέσεις εναντίον των πλοίων Cyclades, στην Ερυθρά Θάλασσα, MSC Orion στον Ινδικό Ωκεανό, ενός αντιτορπιλικού κι ενός καταδρομικού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), το Cyclades είναι ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο υπό σημαία Μάλτας που έγινε στόχος τριών πυραύλων και ισάριθμων drones των Χούθι.

Το πλοίο «συνέχισε την πορεία του», ανέφερε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως καταρρίφθηκε drone των Χούθι που πέταγε ανάμεσα σε δυο αμερικανικά πολεμικά και ότι δυο σκάφη της έγιναν στόχος επιθέσεων των Χούθι, χωρίς πάντως να υποστούν καμιά ζημιά.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι υεμενίτες αντάρτες, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας προσκείμενης στο Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αρχικά έβαζαν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ —πλέον θεωρούν επίσης στόχους πλοία συμμάχων του, ιδίως των ΗΠΑ και της Βρετανίας—, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι αντάρτες ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος των δυτικών ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιθέσεις τους ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές να αναστείλουν τα δρομολόγια στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου, κι αύξησαν τα κόστη των θαλάσσιων μεταφορών, αφού πλέον τα πλοία είναι αναγκασμένα να κάνουν τον γύρο της αφρικανικής ηπείρου.

Προχθές Κυριακή, σύμφωνα με τη CENTCOM, δυνάμεις της κατέστρεψαν πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) των Χούθι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, διότι κρίθηκε πως ήγειραν «άμεση απειλή για πλοία (του πολεμικού ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού και εμπορικά σκάφη στην περιοχή».

