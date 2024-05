Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Η συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης υπό τον Μητσοτάκη

Τα θέματα που μπήκαν στην ατζέντα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, υπό τον πρωθυπουργό.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι μεταναστευτικές ροές και η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, συζητήθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας(ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη βελτίωση της εικόνας των μεταναστευτικών ροών και το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και παρουσίαση των προληπτικών μέτρων και πρωτοβουλιών ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

