Κτηματολόγιο: Σε ποιες περιοχές θα γίνονται ψηφιακά οι αιτήσεις

Έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου. Ποιες περιπτώσεις αφορά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

Μόνο ψηφιακά μέσω του ktimatologio.gov.gr και ktimatologio.gr θα πραγματοποιείται, από την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024, η υποβολή αιτήσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και τα Υποκαταστήματα Καλαμαριάς και Λαγκαδά του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αφορά:

Πράξεις που συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται προς εγγραφή από τους ίδιους και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των συμβολαιογραφικών πράξεων α) διανομής, β) ανταλλαγής, γ) τροποποιήσεων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών που περιέχουν περισσότερα του ενός ΚΑΕΚ και δ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση.

Πράξεις που συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους και αφορούν σε α) εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών και β) εγγραφή προσημείωσης. Για φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας κτηματογραφημένου ακινήτου, συστήνουμε τη χρήση του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου από τον συμβολαιογράφο τους (https://akinita.gov.gr), μέσω του οποίου η διαδικασία νομικού ελέγχου ολοκληρώνεται σε μία εργάσιμη ημέρα.

Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.