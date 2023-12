Ο Προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλότερα πλεονάσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

-

Ο Προϋπολογισμός του 2024 που κατήρτισε το οικονομικό επιτελείο αξίζει να σημειωθεί ότι έχει την «αναγνώριση» της ΕΕ, καθώς η Ελλάδα απέσπασε την έγκριση από τους υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup και αποτελεί μια από τις επτά χώρες των οποίων ο Προϋπολογισμός κρίθηκε ως πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός προβλέπει, ανάπτυξη και διασφάλιση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων 2,1% με τον ρυθμό ανάπτυξης να αναμένεται από 2,4% το 2023 σε 2,9% το 2024, ενώ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε ονομαστικούς όρους, αναμένεται να αυξηθεί από 222,8 δισ. ευρώ το 2023 και 233,8 δισ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται ότι θα κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα και θα διαμορφωθεί σε 4,1%, έναντι 4,5% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας για το 2023, και να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 2,6% το 2024. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% το τρέχον έτος και ακόμη περισσότερο, κατά 15,1%, το 2024, ενώ η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί εντυπωσιακά, από 172,6% του ΑΕΠ το 2022 σε 160,3% το 2023 και σε 152,3% το 2024. Συγκεκριμένα για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού 2024, οι κεντρικές παρεμβάσεις για την στήριξη κοινωνίας και οικονομίας, αφορούν:

Αναμόρφωση στο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα για την ενίσχυση των εισοδημάτων στον δημόσιο τομέα, τη στήριξη σε μεγαλύτερο βαθμό των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων, των οικογενειών με παιδιά, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 931 εκατ. ευρώ για το 2024. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην οριζόντια αύξηση κατά 70 ευρώ στον βασικό μισθό, στην αύξηση της οικογενειακής παροχής έως 50 ευρώ μηνιαίως, στην αύξηση των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% και στην αύξηση του επιδόματος παραμεθορίου και ειδικών συνθηκών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Θεσμοθέτηση σε αυξήσεις με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ για την αναπροσαρμογή των συντάξεων ειδικών κατηγοριών οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το δημοσιονομικό κόστος της αναδρομικής ισχύος της ρύθμισης, ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων, εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ για το 2023 και 56 εκατ. ευρώ το 2024. Θεσμοθέτηση μόνιμης παροχής ύψους 150 ευρώ για την πραγματοποίηση αγορών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης περίπου 200.000 νέων ηλικίας 18 και 19 ετών με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 31 εκατ. ευρώ για το 2024. Μονιμοποίηση της απαλλαγής περίπου 200.000 πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη με δημοσιονομικό κόστος 38 εκατ. ευρώ. Αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από τον Δεκέμβριο 2023 κατά 8% για την εισοδηματική ενίσχυση περίπου 225.000 ευάλωτων νοικοκυριών με δημοσιονομικό κόστος 4 εκατ. ευρώ για το 2023 και 43 εκατ. ευρώ για το 2024. Επέκταση το επιδόματος μητρότητας από το 2024 στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες στους 9 μήνες, για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη της οικογένειας, σε συνέχεια και της ήδη θεσμοθετημένης αύξησης σε 9 μήνες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με δημοσιονομικό κόστος 40 εκατ. ευρώ για το 2024. Αναδρομική αύξηση του πτητικού επιδόματος από την 1η Ιουλίου 2023 για τους πιλότους και τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 700.000 ευρώ. Άρση του παγώματος των τριετιών από τον Ιανουάριο 2024 στους μισθωτούς. Κατάργηση της μείωσης 30% επί των συντάξεων για τους απασχολούμενους συνταξιούχους και αντικατάσταση με εισφορά 10% επί των πρόσθετων αμοιβών που λαμβάνουν από την εργασία τους. Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης, από 100 έως 200 ευρώ, με δημοσιονομικό κόστος 107 εκατ. ευρώ για την οικονομική στήριξη περίπου 750.000 συνταξιούχων με συντάξεις έως 1.600 ευρώ που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ. Αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2024 κατά τον μέσο όρο της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού 2023, με υπολογιζόμενο κόστος 430 εκατ. ευρώ. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ στους φορολογούμενους με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα με δημοσιονομικό κόστος 135 εκατ. ευρώ για το 2024. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές με δημοσιονομικό κόστος 26 εκατ. ευρώ για το 2024. Μείωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2% με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 22 εκατ. ευρώ. Μείωση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50% ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 21 εκατ. ευρώ. Κατάργηση του φόρου τόκων ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα (ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 7 εκατ. ευρώ. Μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στα γυμναστήρια, στις σχολές χορού, στους κινηματογράφους και σε μια σειρά αγαθών σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία, με ετήσιο εκτιμώμενο κόστος 305 εκατ. ευρώ. Επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ και στα ταξί για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2024, με εκτιμώμενο κόστος 77 εκατ. ευρώ. Παροχές οικονομικής στήριξης από τον Δεκέμβριο 2023 σε ευάλωτα νοικοκυριά, περιλαμβάνοντας τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ, τους δικαιούχους των αναπηρικών επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ με 200 ευρώ, τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, χαμηλοσυνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά με κύριες συντάξεις έως 700 ευρώ και ανασφάλιστους υπερήλικες με 150 ευρώ. Το σύνολο των δικαιούχων εκτιμάται σε 2,3 εκατ. με δημοσιονομικό κόστος 352 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη και πλεονάσματα. Πέραν των δημοσιονομικών μέτρων εφαρμόζονται παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, στο συνταξιοδοτικό σύστημα, καθώς και φορολογικής φύσης. Οι προτεραιότητες εστιάζουν στα επιπλέον φορολογικά έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την αποκατάσταση από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, την αξιοποίηση των νέων επενδυτικών πόρων ύψους 12 δις μέσω του ΠΔΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης και αύξηση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία. Τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος ανέρχονται σε 1,6 δις ευρώ, με αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και αφορολόγητο. Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής να παράξει τα επιθυμητά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες και να διατηρήσει δημοσιονομική σταθερότητα, κοινωνική συνοχή και αναπτυξιακή προοπτική.