Ο Μπάιντεν “αδειάζει” τον Νετανιάχου

Ο Νικόλας Βαφειάδης, επικεφαλής του τμήματος διεθνών ειδήσεων του ΑΝΤ1, γράφει για τα τρία "αγκάθια" στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Η απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να απόσχει από την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανοίγοντας τον δρόμο του πρώτου ψηφίσματος για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σηματοδοτεί μια μείζονα στροφή στην αμερικανική πολιτική. Ο Λευκός Οίκος, που δείχνει να έχασε την υπομονή του με τον Νετανιάχου, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ότι δεν θα συνεχίσει την χωρίς όρους υποστήριξη του Ισραήλ, αν αντιμετωπίζει μια μόνιμη άρνηση να συζητηθούν εποικοδομητικά οι αμερικανικές προτάσεις για το μέλλον της περιοχής.

Τρία είναι ουσιαστικά τα σημεία τριβής ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τις ΗΠΑ. Η ανθρωπιστική βοήθεια, της οποίας το Ισραήλ δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά στους Παλαιστινίους που λιμοκτονούν στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι η βοήθεια θα φτάσει στα χέρια της Χαμάς. Παρά τις επανειλημμένες διεθνείς εκκλήσεις, προκειμένου να περνούν τουλάχιστον 500 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα, τις καλές ημέρες περνούν μόνον εκατό και συνήθως λιγότερα. Η εναλλακτική όδευση που ξεκίνησε με την επιχείρηση «Αμάλθεια» από την Κύπρο για τη μεταφορά διά θαλάσσης είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών. Το ίδιο συμβαίνει και με την από αέρος βοήθεια, μέρος της οποίας καταλήγει στη θάλασσα, όπου έχουν πνιγεί επτά Παλαιστίνιοι, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα για τις οικογένειές τους.

Δεύτερο αγκάθι είναι ο μεγάλος αριθμός των αμάχων θυμάτων από τις ισραηλινές πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα, που έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αμερικανοί ζητούν να μην προχωρήσει η επιχείρηση στη Ράφα, αν δεν διασφαλισθεί η απομάκρυνση όλων των αμάχων. Το εγχείρημα είναι σχεδόν αδύνατο, καθώς στη Ράφα έχουν καταφύγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους πρόσφυγες από άλλες περιοχές που έχουν καταστραφεί από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς μετά από σχεδόν ένα εξάμηνο πολέμου. Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι χωρίς τη Ράφα η Χαμάς δεν θα έχει ηττηθεί και το Ισραήλ δεν θα έχει επιτύχει τον αρχικό του στόχο. Το αφήγημα του Νετανιάχου είναι από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου μετά την ευρεία τρομοκρατική επιχείρηση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος και τους 1200 νεκρούς, ότι το ζητούμενο είναι η καθολική νίκη και η πλήρης εκκαθάριση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.

Το τρίτο και μεγαλύτερο αγκάθι στις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με τον Νετανιάχου, είναι η πλήρης άρνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να συζητήσει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και το στάτους της επόμενης ημέρας στα παλαιστινιακά εδάφη. Αν αντιμετώπιζε ως καλόπιστος συνομιλητής τις αμερικανικές προτάσεις, ώφειλε να αντιπαραβάλει το δικό του βιώσιμο όραμα για την επόμενη ημέρα. Κάτι που ο Νετανιάχου αποφεύγει συστηματικά, εξοργίζοντας τον Τζο Μπάιντεν, που είπε την φράση «come to Jesus», προαναγγέλοντας ουσιαστικά την αμερικανική στροφή.

Η απόφαση του Νετανιάχου να ανακαλέσει όλους τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Άμυνας, που είχαν κληθεί στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες από τη μια και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για άμεση κατάπαυση του πυρός από την άλλη, θέτουν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε πορεία διπλής σύγκρουσης. Και με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά κυρίως με τον Λευκό Οίκο.

Το αφήγημα του Νετανιάχου ότι είναι ο μόνος Ισραηλινός ηγέτης που τολμά να υψώσει το ανάστημά του στην αμερικανική διοίκηση, μπορεί να του χαρίζει πόντους στα ακροδεξιά κόμματα που συμπράττουν μαζί του στην κυβέρνηση, αλλά πολιτικά, του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Το ίδιο και οι προσπάθειες εμπλοκής του στο αμερικανικό προεκλογικό σκηνικό με τακτικές βιντεοσυνομιλίες με στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Παράλληλα, στο εσωτερικό διογκώνονται οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις που απαιτούν την παραίτησή του και την ανάληψη δράσης για την απελευθέρωση των ομήρων, όπως οι μεγάλες διαδηλώσεις που συνέπεσαν με την εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ στις 23 και 24 Μαρτίου. Χαρακτηριστική είναι η δημοσκόπηση που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ τον Ιανουάριο, όπου από τους 746 ερωτηθέντες μόνο το 15% θα ήθελε να παραμείνει ο Νετανιάχου πρωθυπουργός μετά το τέλος του πολέμου με τη Χαμάς.

Ο πολιτικά επτάψυχος Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο και την κόντρα του με την κυβέρνηση Μπάιντεν ως πρόσκαιρη σανίδα σωτηρίας.

Όλα όμως δείχνουν ότι παίζει το τελευταίο του χαρτί.