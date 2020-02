Έβρος

Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη

Το μακάβριο εύρημα εντόπισαν αστυνομικοί. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα της σορού.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.

Συγκεκριμένα, σορός άνδρα εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς σε όχθη του ποταμού Έβρου, στο ύψος του οικισμού Θουρίου.

Η σορός του άνδρα φέρει αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, γεγονός που αποδεικνύει την μακροχρόνια παραμονή του στο σημείο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδιορισθεί η ηλικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται πιθανώς για παράτυπο μετανάστη, η σορός του άτυχου άνδρα θα μεταφερθεί στο ΠΓΝΑ για τη διανέργεια νεκροψίας από τον ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του.

