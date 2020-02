Ηλεία

Σκύλος επιτέθηκε σε πατέρα και κόρη

Πώς έσωσε την 16 μηνών κόρη του την τελευταία στιγμή. Το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί πρόσφατα σε έξι άτομα.

Επίθεση από αδέσποτο σκύλο στην πλατεία Αγίου Αθανασίου, στην Αμαλιάδα, δέχτηκε το πρωί της Δευτέρας ένας πατέρας που έκανε βόλτα με την 16 μηνών κόρη του και πρόλαβε, την τελευταία στιγμή, να τραβήξει το παιδί στην αγκαλιά για να γλιτώσει τα χειρότερα…

Και μπορεί το μικρό κορίτσι να μην έπαθε το παραμικρό, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τον άτυχο άντρα, που «κληρονόμησε» ένα βαθύ τράυμα στο πόδι και μετέβη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας για τις πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως, υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας.

Μάλιστα, στην καταγγελία που έκανε στην εφημερίδα «Πατρίς», ο πατέρας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κάναμε βόλτα με το παιδί και όταν φτάσαμε στο σημείο που υπάρχει μια εξέδρα στην πλατεία νοιώθω κάτι να έρχεται και τελευταία στιγμή, ενστικτωδώς, τραβάω το παιδί και το παίρνω αγκαλιά…

Αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μου και όχι περισσότερο για την νυν και πρώην δημοτική αρχή, είναι ότι συγκεκριμένο σκυλί έχει επιτεθεί τον προηγούμενο μήνα σε 6 άτομα και ενώ το γνωρίζουν όλοι, δεν λένε τίποτα γιατί φοβούνται τους φιλόζωους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Να αγαπάμε τα ζώα, αλλά όταν υπάρχει πρόβλημα δεν πρέπει να μιλάμε για να βρεθεί μια λύση και να μην κινδυνεύουν άνθρωποι, να μην κινδυνεύουν μικρά παιδιά σαν την κόρη μου; Δεν ήταν πεινασμένο, ούτε προκλήθηκε. Δηλαδή, θα έπρεπε να δαγκώσει ένα παιδί, για να αρχίσουμε να αναζητάμε λύση; Δεν το καταλαβαίνω. Λυπάμαι…».

