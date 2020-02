Μαγνησία

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς για τα παιδιά που άφηνε μόνα η μητέρα τους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ενδιαφέρον για να αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των τριών μικρών παιδιών της 36χρονης κόρης της, έδειξε η γιαγιά τους...

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τρία αδελφάκια, ένα αγοράκι 3 ετών και δίδυμα κοριτσάκια 4 ετών, τα οποία έμεναν μόνα στο σπίτι όταν η μητέρα τους έφευγε τα βράδια για δουλειά.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και φιλοξενούνται προσωρινά.

Η γιαγιά των παιδιών και μητέρα της 36χρονης γυναίκας εξέφρασε την επιθυμία της να αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των τριών μικρών παιδιών παρά το ότι κατοικεί σε άλλο νομό της χώρας. Η ίδια επισκέφθηκε την εισαγγελέα ανηλίκων και δήλωσε ότι θέλει να βοηθήσει την κόρη της και τα τρία παιδιά της.

Η Εισαγγελία αναμένει γραπτώς το αποτέλεσμα της κοινωνικής έρευνας, για να αποφανθεί, αν η μητέρα είναι σε θέση να μεγαλώσει τα παιδιά χωρίς προβλήματα ή αν η επιμέλεια δοθεί προσωρινά στη γιαγιά των παιδιών και μητέρα της, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, πρέπει να αδειάσουν κρεβάτια…

Πηγή: magnesianews.gr