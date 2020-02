Κορινθία

Τραγωδία: Λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου του και τον σκότωσε

Ένα ασύλληπτο δυστύχημα στέρησε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Τραγική κατάληξη είχε ένας ηλικιωμένος αγρότης, μετά από εργασίες που έκανε στο χωράφι του, στο χωριό Στύλια Ξυλοκάστρου.

Συγκεκριμένα, το αγροτικό του αυτοκίνητο ξεκίνησε να κινείται στην κατηφόρα, όταν λύθηκε το χειρόφρενο, με συνέπεια να εγκλωβίσει τον άτυχο άντρα σε ένα δέντρο και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άντρες της πυροσβεστικής που συνέδραμαν στο απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Προανάκριση διενεργεί για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

