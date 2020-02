Ηράκλειο

Θανατηφόρο τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε φοίνικα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε άμορφη μάζα από λαμαρίνες μετατράπηκε το αυτοκίνητο. Σκοτώθηκε ο οδηγός, ενώ τραυματίστηκε άλλος ένας νεαρός.

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, στην περιοχή Γιόφυρο, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δυο 22χρονοι, άγνωστο πώς, ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε φοίνικα στη διαχωριστική νησίδα.

Ο θάνατος του οδηγού ήταν ακαριαίος, ενώ ο δεύτερος 22χρονος που επέβαινε στο ΙΧ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, χωρίς τα τραύματά του να απειλούν τη ζωή του.

Φωτογραφίες: Politica.gr