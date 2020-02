Θεσσαλονίκη

Βίντεο – ντοκουμέντο: Διαρρήκτης “κομάντο” “ξαφρίζει” κατάστημα

Mπήκε με καταδρομικό έρπειν στο μαγαζί, απέφυγε τους ανιχνευτές κίνησης του συναγερμού και αφαίρεσε 900 ευρώ. Καρέ - καρέ οι κινήσεις του δράστη.

Στο στόχαστρο διαρρήκτη βρέθηκε, τα ξημερώματα της Πέμππτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Με κινήσεις που θυμίζουν κομάντο, παραβιάζει την πόρτα του καταστήματος και με καταδρομικό έρπειν φτάνει στο ταμείο. Ανοίγει την ταμειακή μηχανή και αρπάζει από αυτήν 900 ευρώ. Εκτός από τις εισπράξεις του καταστήματος πήρε μαζί του και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ο διαρρήκτης κινήθηκε με χαρακτηριστική άνεση, ενώ φαίνεται, να γνώριζε τη διαμόρφωση του χώρου, αφού κατάφερε να αποφύγει τους ανιχνευτές κίνησης του συστήματος συναγερμού.

Τα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης έχουν αυξηθεί, με τους κατοίκους να ζητούν περισσότερη και καλύτερη αστυνόμευση.

Βίντεο: thestival.gr