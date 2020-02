Εύβοια

Εφιαλτική νύχτα για 80χρονη στα χέρια ληστών

Αδίστακτοι κακοποιοί έκαναν τη ζωή ηλικιωμένης κόλαση. Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες.

Μία εφιαλτική νύχτα έζησε 80χρονη γυναίκα στην Εύβοια, με ληστές να μπαίνουν στο σπίτι της και να την κλειδώνουν σε δωμάτιο.

Οι δύο κουκουλοφόροι μπήκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης στο χωριό Κονίστρες Ευβοίας την ώρα που εκείνη κοιμόταν.

Οι ληστές την ακινητοποίησαν και άρχισαν να ψάχνουν όλο το σπίτι για χρήματα και κοσμήματα.

Τελικά κλείδωσαν την ηλικιωμένη σε ένα δωμάτιο και έφυγαν παίρνοντας μαζί τους άγνωστο χρηματικό ποσό και τα χρυσαφικά της γιαγιάς.

Το πρωί οι γείτονες που ανησύχησαν όταν δεν είδαν την 80χρονη πήγαν στο σπίτι και τη βρήκαν κλειδωμένη στο δωμάτιο, ενώ αμέσως μετά ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία αναζητά τους δράστες.

Πηγή: lamiareport.gr