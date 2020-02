Θεσσαλονίκη

Απόπειρα πυρπόλησης ΙΧ με... χαρτί κουζίνας! (εικόνες)

Αστυνομικοί ερευνούν τα κίνητρα του δράστη. Τι λέει ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άγνωστος αποπειράθηκε να πυρπολήσει σταθμευμένο αυτοκίνητο με χαρτί κουζίνας.

Γύρω στις 22:00, ο δράστης τοποθέτησε ένα ρόλο χαρτί κουζίνας στην πίσω ρόδα αυτοκινήτου, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή. Στη συνέχεια άναψε φωτιά και τράπηκε σε φυγή.

Για καλή τύχη του ιδιοκτήτη, περαστικός αντιλήφθηκε το φλεγόμενο ρόλο και το απομάκρυνε πριν η φωτιά επεκταθεί.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης ενώ λίγο αργότερα προσήλθε και ο ιδιοκτήτης του ΙΧ, ο οποίος αδυνατούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: thestival.gr