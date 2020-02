Δωδεκανήσα

Σοκ από τον θάνατο γαϊδουριού που βρέθηκε δεμένο μέσα σε λάσπες

Το άτυχο ζώο βρισκόταν για μέρες μέσα στις λάσπες, έχοντας δεμένα τα πόδια του!

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Κω ο θάνατος ενός γαϊδάρου, που βρέθηκε με δεμένα τα πόδια και τυλιγμένος με νάιλον!

Όπως ενημερώνει η οργάνωση «Cows of Kos» στο Facebook το άτυχο γαϊδούρι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και είχε ανοιχτές πληγές στα πόδια.

«Το μόνο που έκανε ο ιδιοκτήτης ήταν να τοποθετήσει μια σακούλα σκουπιδιών γύρω από τον γάιδαρο. Η σακούλα όμως γέμισε νερό από τις βροχές, κάτι που το έκανε ακόμα χειρότερη την κατάσταση για το ζώο» αναφέρει η οργάνωση στην ανάρτησή της.

Όταν βρέθηκε ο γάιδαρος, κλήθηκε η αστυνομία αλλά και ιδιώτης κτηνίατρος για να αναλάβει τη θεραπεία του. Παράλληλα, εθελοντές βοήθησαν το ζώο βγάζοντας το νάιλον από το σώμα του αλλά και τα σχοινιά από τα πόδια του.

Παρά τις προσπάθειες όμως όλων, το άτυχο ζώο άφησε την τελευταία του πνοή, ύστερα από την πολυήμερη ταλαιπωρία του μέσα στις λάσπες!

Όπως καταγγέλλει η οργάνωση, το ξενοδοχείο, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το εξαντλημένο ζώο, διαθέτει συνολικά τέσσερα γαϊδουράκια, τα οποία εκμεταλλεύεται η επιχείρηση για τη διασκέδαση των τουριστών το καλοκαίρι. Μόλις όμως τελειώσει η σεζόν, παραμένουν δεμένα σε ένα χώρο χωρίς προστασία και χωρίς καλό φαγητό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αναφορά και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.