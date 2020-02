Φθιώτιδα

Θρήνος! Την σκότωσε το σουβλάκι

Τραγικό τέλος για τη γυναίκα που πέθανε εξαιτίας του γεύματός της.

Θρήνο, αλλά και σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ηλικιωμένης από σουβλάκι.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στις Κομποτάδες Λαμίας, λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης.

Η 85χρονη μαζί με την οικογένειά της, έτρωγαν σουβλάκια, όταν ξαφνικά πνίγηκε με ένα κομμάτι κρέατος.

Οι συγγενείς της προσπάθησαν να την βοηθήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η άτυχη ηλικιωμένη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της.