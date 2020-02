Ηράκλειο

Κορονοϊός: Εσπευσμένη επιστροφή μαθητών από την Ιταλία στην Κρήτη

Λίγες ώρες έμειναν στην Ιταλία. Τι λένε για τα μέτρα των τοπικών Αρχών. Πως περιγράφουν την περιπέτεια τους.

Το δρόμο της επιστροφής -λόγω των κρουσμάτων του κοροναϊού- πήραν χθες λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, τρεις μαθητές και δύο καθηγητές συνοδοί τους, από το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Erasmus -ήταν προγραμματισμένο να επισκεφθούν από χθες μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, την πόλη Κοσέντζα στη νότια Ιταλία.

Οι μαθητές -της Β' τάξης Λυκείου- έφτασαν περίπου στις 10.00 το πρωί στη Ρώμη, ενώ, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής του σχολείου Σταμάτης Παπαδάκης που ήταν ένας εκ των συνοδών της εκδρομής, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, πέρασαν από θερμικές κάμερες και έλεγχο και αμέσως μετά κατευθύνθηκαν προς τον τερματικό σταθμό των τρένων για να ταξιδέψουν για τη νότια Ιταλία.

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε διαρκή επαφή με τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, προκειμένου να είμαστε ενήμεροι για τις εξελίξεις, όμως λίγο πριν φτάσουμε στη Νάπολη, μας ενημέρωσαν συνάδελφοι Ιταλοί, ότι είχαν λάβει και οι ίδιοι την ενημέρωση ότι λόγω των κρουσμάτων, ακυρώνονταν όλες οι διεθνικές συναντήσεις. Σταματήσαμε στη Νάπολη και ευτυχώς βρήκαμε πτήση και ταξιδέψαμε, φτάνοντας στο Ηράκλειο το βράδυ της Κυριακής» δήλωσε ο διευθυντής του 5ου Λυκείου.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλη Καρτσωνάκη, αυτές τις ημέρες δεν βρίσκονται στην Ιταλία μαθητές από την Κρήτη, στο πλαίσιο είτε εκδρομής είτε προγράμματος, διευκρινίζοντας ότι όσες είχαν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα, θα ακυρωθούν, αφού κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.