Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αναζητούνται οι ταξιτζήδες που μετέφεραν την 38χρονη με κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και τις έρευνες πραγματοποιεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Τρεις ταξιτζήδες που μετέφεραν την 38χρονη, που διαγνώστηκε με τον κορονοϊό μετά την άφιξη της από το Μιλάνο στη Θεσσαλονίκη αναζητά η Αστυνομία.

Όπως τόνισε στο Thestival, ο πρόεδρος του σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης, Κλήμης Λεοντιάδης, πρόκειται για τρεις άνδρες που μετέφεραν με τα οχήματά τους την γυναίκα σε τρία διαφορετικά δρομολόγια.

Το ένα δρομολόγιο είναι από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», το ένα από την Άνω Τούμπα, και ένα ακόμη μέσα στην πόλη.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των αυτοκινητιστών.