Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με τρεις νεκρούς στην Βόλβη

Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου των τριών ανδρών. Ποιό είναι το βασικό σενάριο εξετάζουν οι αστυνομικοί.

Σε εξέλιξη είναι θρίλερ στην Βόλβη, όπου το πρωί, εντοπίστηκαν τρεις νεκροί άνδρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες απο αστυνομικές πηγές, οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν από κάτοικοι, σε αγροτική περιοχή.

Επί τόπου βρέθηκαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος τους προκλήθηκε απο εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς, πιθανώς παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι έχουν πεθάνει απο ασφυξία. Εικάζεται ότι ίσως ήταν στοιβαγμένοι σε αυτοκίνητο, ακόμη και στο πορτ-μπαγάζ ή να μεταφέρονταν με φορτηγό-ψυγείο και λόγω έλλειψης οξυγόνου να έχασαν τις αισθήσεις τους και να κατέληξαν.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι, σε τέτοια περίπτωση, μόλις θα έγινε αντιληπτός από τους διακινητές ο θάνατός τους, τους πέταξαν σε αγροτικό δρόμο στο ύψος της Βόλβης.

Πηγή εικόνων: seleo.gr