Ηλεία

Αντωνακόπουλος στον ΑΝΤ1: Η εθνική Πύργου – Πατρών είναι ο πιο φονικός δρόμος της Ευρώπης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κραυγή απόγνωσης από τον Δήμαρχο Πύργου για τον δρόμο «καρμανιόλα», μετά τα τροχαία δυστυχήματα.