Φθιώτιδα

Οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και εγκατέλειψε ντελιβερά (εικόνες)

Χειροπέδες στον οδηγό που άφησε τον διανομέα στο δρόμο κι έφυγε.

Συνελήφθη ο 18χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε διανομέα το βράδυ της Παρασκευής, στη Λαμία.

Ο εργαζόμενος με τη μοτοσικλέτα κινείτο μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, όταν ο νεαρός οδηγός, ο οποίος ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, επιχείρησε να στρίψει αριστερά παρασέρνοντας τον.

Ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου φοβήθηκε, αφού δεν είχε δίπλωμα, εγκατέλειψε τον ντελιβερά στην άσφαλτο και αποχώρησε.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν λίγο αργότερα και του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως είπε ο ίδιος, φοβήθηκε επειδή δεν είχε βγάλει ακόμα δίπλωμα και γι’αυτό έφυγε από το σημείο.

Ο 18χρονος που συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα και σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο 48χρονος ντελιβεράς, που ευτυχώς φορούσε κράνος και γλίτωσε τα χειρότερα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λαμίας εκτός κινδύνου.

Πηγή: lamiareport.gr