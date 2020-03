Δωδεκανήσα

Πέθανε ο Δημήτρης Καμπόσος

Έφυγε από τη ζωή ο ακρίτας Δημήτρης Καμπόσος, φρουρός της νησίδας Λέβιθα.

Πέθανε και κηδεύτηκε στην Πάτμο ο Δημήτρης Καμπόσος που υπήρξε επί δεκαετίες φύλακας-φρουρός της νησίδας Λέβιθα στα Δωδεκάνησα.

Η οικογένεια Καμπόσου είναι εγκατεστημένη στην νησίδα περίπου 200 χρόνια και διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στο νησί σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Ο Δημήτρης Καμπόσος ήταν εγκατεστημένος στο νησί εξήντα χρόνια και αναγκάστηκε να φύγει και να πάει στην Πάτμο τα τελευταία χρόνια, λόγω προβλημάτων υγείας.

Στα Λέβιθα, όπως ήταν και η επιθυμία του, παραμένουν τα παιδιά του, που συνεχίζουν την δραστηριότητα της οικογένειας η οποία ξεκίνησε το 1820.