Αχαΐα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορίνθου – Πατρών

Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πώς θα γίνεται η κίνηση των οχημάτων.



Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, στους κόμβους Καλαβρύτων και Δερβενίου, του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών, που αφορούν το νέο αναλογικό σύστημα διοδίων της «Ολυμπίας» οδού.

Ειδικότερα, από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, 4 Μαρτίου, έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, θα εφαρμοστεί στον κόμβο Καλαβρύτων αποκλεισμός κυκλοφορίας στους κλάδους εξόδου από Πάτρα και εισόδου προς Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών και των γειτονικών κόμβων Ακράτας και Αιγίου Ανατολικά.

Επίσης, από τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 6 Μαρτίου, θα εφαρμοστεί στον κόμβο Δερβενίου αποκλεισμός κυκλοφορίας στους κλάδους εξόδου από Πάτρα και εισόδου προς Πάτρα.

Όση ώρα θα διαρκέσουν οι εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών και των γειτονικών κόμβων Ξυλοκάστρου και Ακράτας.