Λέσβος

Μόρια: fake news “κατέβασαν” τους μετανάστες στο λιμάνι

Νέος άτυπος καταυλισμός δίπλα στο παλιό κολυμβητήριο της Μυτιλήνης…

Μετανάστες από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας στη Μόρια επιχείρησαν και την Τρίτη να προσεγγίσουν το λιμάνι Μυτιλήνης. Αιτία τα fake news ότι τους περιμένει πλοίο , που θα τους μεταφέρει στην ενδοχώρα.

Έτσι κατέβηκαν με τα υπάρχοντά τους στο λιμάνι , όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυνάμεις της αστυνομίας , οι οποίες τους απώθησαν προ το Κέντρο Αποδοχής, sύμφωνα με το stonisi.gr

Κλείνουν σχολεία της Μόριας

Μετά από αίτημα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου και λόγω των έκτακτων γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στις Κοινότητες Μόριας και Παναγιούδας (που βρίσκονται πλησίον του ΚΥΤ Μόριας) ο Δήμος αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να κλείσει την Τετάρτη τα παρακάτω σχολεία:

Νηπιαγωγείο Παναγιούδας

Δημοτικό Παναγιούδας

Νηπιαγωγείο Μόριας

Δημοτικό Μόριας και

Γυμνάσιο Μόριας

Άτυπος καταυλισμός

Σε άτυπο καταυλισμό έχει μετατραπεί ο περιφραγμένος χώρος δίπλα στο παλιό κολυμβητήριο της Μυτιλήνης.

Συνολικά 334 πρόσφυγες και μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων διαμένουν εκεί, ενώ τα βράδια κοιμούνται μέσα σε λεωφορεία που έχουν μεταφερθεί στο σημείο από το Λιμενικό Σώμα. Πρόκειται για όλους αυτούς που έφτασαν στη Λέσβο το Σαββατοκύριακο και δεν μεταφέρθηκαν στο Κέντρο υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, αφού οι κάτοικοι της περιοχής με μπλόκα δεν το επέτρεψαν.

Στους παραπάνω 334 στον ίδιο χώρο θα προστεθούν άλλοι 174 που, από την άφιξη τους προχθές ή χθες, παραμένουν στα σημεία άφιξής τους στην Εφταλού ή στη Σκάλα Συκαμνιάς. Χθες διανυκτέρευσαν σε σκηνές που έστησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην παραλία της Σκάλας Συκαμνιάς, μετά το κάψιμο του χώρου προσωρινής φιλοξενίας το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.