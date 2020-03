Έβρος

Έβρος: Ακρίτες φυλούν τα σύνορα και ταΐζουν μωρά από την άλλη πλευρά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τη στιγμή που όλος ο κόσμος στα σύνορα είναι σε επιφυλακή, κάποιοι βρίσκουν το χώρο, το χρόνο και τη διάθεση, να δείξουν την ανθρωπιά τους.

Χιλιάδες ανθρώπων βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε τουρκικό έδαφος απέναντι από τον Έβρο, με στόχο να περάσουν σε ελληνικό έδαφος, με τις ελληνικές δυνάμεις να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και επαγρύπνηση, αποτρέποντάς του.

Μεταξύ των συγκεντρωμένων ταλαιπωρημένων ανθρώπων, που εξαπατώνται από το καθεστώς Ερντογάν, που τους υπόσχεται άνοιγμα των συνόρων, βρίσκονται και πολλά μωρά.

Μεταξύ αυτών που φυλούν τα σύνορα βρίσκονται και πολλοί εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής και μη. Κάποιοι από αυτούς δεν έχασαν την ανθρωπιά τους.

Ομάδα ντόπιων από τις Φέρες καταγράφηκε σε βίντεο αφενός να φυλά τα σύνορα, αφετέρου να ζεσταίνει γάλα για το μωρό μεταναστών.

Πηγή: xronos.gr