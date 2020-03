Λέσβος

Δικογραφίες για τα μπλόκα κατοίκων σε πρόσφυγες

Δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών και παράνομη κατάληψη δρόμων σχημάτισαν το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης και το Τμήμα Τροχαίας Σάμου.

Δικογραφίες για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και της παράνομης κατάληψης δρόμων στη Λέσβο και στη Σάμο, σχημάτισαν και απέστειλαν στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Μυτιλήνης και Σάμου, το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης και το Τμήμα Τροχαίας Σάμου. Οι δικογραφίες αφορούν 55 άτομα στη Λέσβο και τουλάχιστον 10 άτομα στη Σάμο.

Οι πρώτοι κατηγορούνται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο παρεμπόδισαν τη μεταφορά νεοεισερχομένων προσφύγων και μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, τοποθετώντας στο δρόμο τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια υπηρεσιακά οχήματα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δεύτεροι κατηγορούνται ότι το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου και τις βραδινές ώρες της 27ης προς την 28η Φεβρουαρίου, παρεμπόδισαν με το ίδιο τρόπο, δηλαδή τοποθετώντας στο δρόμο τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια υπηρεσιακά οχήματα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εκτέλεση εργασιών στη νέα υπό κατασκευή δομή διοικητικής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Ζερβού της Σάμου.

«Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας, τεκμηριωθήκαν οι καταγγελίες μας» αναφέρει ο κ. Ραγκούσης. Και συνεχίζει: «Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, αργά χθες το βράδυ, ανακοίνωσε ότι σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 55 ατόμων, για κρούσματα που καταγγείλαμε ως πρωτοφανή νοσηρά φαινόμενα παρακράτους και παρααστυνομίας» τονίζει ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, για θέματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Ραγκούσης.

Και καταλήγει ο κ. Ραγκούσης: «Μετά από αυτήν την επίσημη εξέλιξη, ο κ. Μητσοτάκης καθώς και ο εκπρόσωπός του που με διαρκείς του δηλώσεις απέδιδε αυτές τις δράσεις σε δήθεν μέλη της θεσμοθετημένης εθνοφυλακής, αποδεικνύεται πως ψεύδονταν. Κυρίως όμως αποδεικνύεται ότι επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν και να προστατεύσουν αυτά τα τάγματα παρααστυνομίας, διότι προφανώς γνωρίζουν καλά πως η τερατογένεσή τους είναι αποτέλεσμα των δικών τους απαράδεκτων πολιτικών στα νησιωτικά μας σύνορα».