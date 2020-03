Δωδεκανήσα

Αχλαδιώτης: Είμαστε οι πρώτοι που θα πέσουμε μαχόμενοι τους Τούρκους

Τι λέει ο εγγονός της “Κυράς της Ρω” και αντιδήμαρχος Καστελόριζου για τις προκλήσεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τους ακρίτες που ζουν στο νησί.

«Οι κάτοικοι του ακριτικού Καστελόριζου δε φοβούνται τους Τούρκους και παρά τα όσα γίνονται δεν θα εγκαταλείψουν το νησί τους» δήλωσε χθες από τη Ρόδο όπου βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Καστελόριζου Δημήτρης Αχλαδιώτης.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης είπε ότι έχουν συνηθίσει να ζουν σε απόσταση αναπνοής από την Τουρκία και ότι είναι αποφασισμένοι να το υπερασπιστούν μαχόμενοι.

Εκείνο που τους προβληματίζει, όπως είπε ο κ. Αχλαδιώτης, ο οποίος είναι και εγγονός της Κυράς της Ρω, Δέσποινας Αχλαδιώτη είναι ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων που έχουν συγκεντρωθεί στο νησί, πολλοί από τους οποίους δημιουργούν προβλήματα, κλέβουν και κάνουν ζημιές.

«Εμείς τόσα χρόνια ζούμε με τον φόβο των Τούρκων. Δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε συνηθίσει. Είμαστε αποφασισμένοι. Αν γίνει οτιδήποτε, οι πρώτοι που θα πέσουμε μαχόμενοι είμαστε εμείς. Γι’ αυτό και θα γυρίσω τη Δευτέρα πίσω. Οι κάτοικοι του Καστελόριζου δε φοβούνται και σίγουρα δε θέλουν να φύγουν παρά τα όσα γίνονται και ακούγονται» είπε ο κ. Αχλαδιώτης και πρόσθεσε: «Η αγωνία των κατοίκων είναι οι πρόσφυγες που έρχονται στο νησί και όχι ο φόβος των Τούρκων και των απέναντι. Η αγωνία μας είναι οι πρόσφυγες που μένουν αρκετό καιρό στο νησί και δημιουργούν προβλήματα.

Σήμερα έχουν φτάσει περίπου τους 120. Είναι μεγάλος ο αριθμός τους, δεν υπάρχει χώρος για να μείνουν, πρέπει να φεύγουν γρήγορα. Πριν είκοσι μέρες είχαμε περίπου 30 και τώρα φτάσαμε τους 120».

Ερωτηθείς ο αντιδήμαρχος για το πώς έρχονται και κάτω από ποιες συνθήκες διαμένουν στο νησί, απάντησε ότι είναι τόσο κοντά το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με τα τουρκικά εδάφη που οι πρόσφυγες και μετανάστες εύκολα πλησιάζουν ακολουθώντας βέβαια και τις οδηγίες των δουλεμπόρων, τις οποίες και εφαρμόζουν!

«Συνήθως βγαίνουν σε μέρη που μπορούμε να τους σταματήσουμε αλλά σκίζουν τις βάρκες, πέφτουν στη θάλασσα και αναγκαστικά τους μαζεύουμε. Κυρίως είναι Πακιστανοί, Ινδοί, Μαροκινοί. Σύριοι δεν υπάρχουν» είπε ο κ. Αχλαδιώτης ο οποίος τόνισε ότι στο νησί δεν υπάρχουν σκηνές ούτε φυσικά και κάποιες υποδομές για να φιλοξενηθούν σε αυτές.

Γι’ αυτό είναι και πολύ δύσκολο για το δήμο, όπως είπε, να προχωρήσει στην καθαριότητα πέρα από το γεγονός ότι δε διαθέτει και αρκετούς και υπαλλήλους. Πάντως έχει υπογραφεί σύμβαση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με εστιατόριο του νησιού το οποίο και τους δίνει φαγητό, για τη σίτισή τους.

Πηγή: rodiaki.gr