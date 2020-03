Σέρρες

Δήμαρχος Σιντικής στον ΑΝΤ1: Εθνικοί λόγοι μας υπαγόρευσαν να πούμε το “ναι” (βίντεο)

Ο Φώτης Δομουχτσίδης εξήγησε το σκεπτικό με το οποίο ελήφθη η απόφαση για τη δημιουργία του πρώτου κλειστού κέντρου φιλοξενίας μεταναστών.