Κορονοϊός: πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κρήτη – Τι λέει ο ασθενής

Η… ανατροπή στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, το ταξίδι στην Αθήνα με τα παιδιά του και οι οδηγίες των γιατρών για τον ίδιο και τους συγγενείς του.

Ο 45χρονος Ηρακλειώτης, Γ.Γ., ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του, μίλησε αποκλειστικά στο cretapost.gr για την περιπέτεια της υγείας του και για όλα όσα του είπαν οι γιατροί πως πρέπει να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες.

Ο ίδιος μιλώντας για την εξέλιξη της υγείας του, είπε πως είναι μια χαρά. «Ευτυχώς που πήγα στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε άμεσα πως είμαι θετικός στον ιό. Πιστεύω πως πολύς κόσμος είναι θετικός και δεν το γνωρίζει. Εγώ πήγα με έναν απλό βήχα και λίγο πονόλαιμο. Δεν είχα ούτε πυρετό », σημειώνει χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις κινήσεις που έκανε ο Γ.Γ. είπε πως πήγε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου χθες το μεσημέρι. Αυτό που τον κινητοποίησε – αν και είχε ελαφριά συμπτώματα – ήταν το γεγονός πως φοβήθηκε καθώς είχε ταξιδέψει στην Αθήνα. «Ευτυχώς που πήγα νοσοκομείο και εντοπίστηκε. Πιστεύω ότι πολύς κόσμος, μπορεί να έχει κάτι ανάλογο, αλλά να μη κινητοποιείται γιατί τα συμπτώματα είναι ελαφριά ».

Στην Αθήνα για σχολική εκδρομή με τα παιδιά του- Τι τον κινητοποίησε

«Επισκέφθηκα την περασμένη Πέμπτη κάποια μουσεία στα πλαίσια σχολικής εκδρομής. Εκεί βρίσκονταν Ιταλοί και Κινέζοι και για αυτό το λόγο κινητοποιήθηκα, γυρνώντας στο Ηράκλειο την περασμένη Δευτέρα με το καράβι της Γραμμής. Αυτό με φόβισε. Γιατί και άλλες φορές είχα πονόλαιμο και βήχα – στο παρελθόν – και το αντιμετώπιζα όπως όλος ο κόσμος, με κάποιο σιρόπι και καραμέλες» , τόνισε και συμπλήρωσε πως η σχολική εκδρομή έγινε, πριν ανακοινωθεί η απαγόρευση τους.

Μάλιστα όπως λέει, αρχικά επικοινώνησε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και τον ενημέρωσαν πως το δείγμα ήταν αρνητικό. Όμως, το βράδυ της χθεσινής μέρας, στέλεχος του ΕΟΔΥ επικοινώνησε με τον ίδιο, λέγοντας του πως τελικά το δείγμα είναι θετικό.

«Εγώ το έμαθα 12 το βράδυ. Αυτό που σας λέω ξανά είναι πως είμαι μια χαρά. Είμαι στο σπίτι μου, σε καραντίνα, χωρίς να έρχομαι σε επαφή με άλλα άτομα για 14 μέρες. Έχω πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των γιατρών», κατέληξε ο 45χρονος Ηρακλειώτης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: « Είναι μια απλή γρίπη, εφόσον κάποιος δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας. Αυτό που χρειάζεται είναι να τηρηθούν ευλαβικά τα μέτρα αυτοπροστασίας ».

Ενημέρωση όσων ήρθαν σε επαφή με τον 45χρονο

Σημειώνεται ότι μετά από αυτή την εξέλιξη έχει υπάρξει γενική ενημέρωση όλων όσων ήρθαν σε επαφή με τον 45χρονο, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα από το περιβάλλον του Γ.Γ. θετικά στον κορονοϊό.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: « Σκέφτομαι όλες τις επαφές που είχα το προηγούμενο διάστημα, αφότου επέστρεψα από την Αθήνα. Είχα πάει στην Εφορία την Δευτέρα όπου και ενημέρωσα, ενώ από τον Δήμο Χερσονήσου υπήρχε μια εργαζομένη- μητέρα η οποία είχε πάει στην ίδια εκδρομή, γι αυτό τον λόγο και έκλεισε προληπτικά ο Δήμος. Είχα πάει σε κάποιους πελάτες, τους ενημέρωσα επίσης. Σκέφτομαι που αλλού είχα πάει, ώστε ο κόσμος να το γνωρίζει και εφόσον έχει συμπτώματα να πράξει τα δέοντα».

Επίσης κανείς από την οικογένεια του, η σύζυγος και τα δύο του παιδιά, έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε εξάλλου, η οδηγία είναι ότι κάποιος δε δίνει δείγμα, αν δεν έχει συμπτώματα.

Κλείνοντας ο ίδιος στέλνει το μήνυμα πως πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία και όχι πανικός. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να τρομοκρατείται χωρίς λόγο, δήλωσε χαρακτηριστικά.Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδρομή της Αθήνας, πριν αυτές απαγορευτούν, είχαν μεταβεί 10 παιδιά και 10 γονείς περίπου, οι οποίοι επίσης έχουν ενημερωθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν συμπτώματα.