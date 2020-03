Θεσσαλονίκη

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις επιθέσεις αγέλης σκύλων σε περαστικούς

Τα θύματα των επιθέσεων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα...

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι επιθέσεις αγέλης σκύλων εναντίον περαστικών σε περιοχή του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου παρήγγειλε έρευνα από το κατά τόπο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να διερευνηθούν τα περιστατικά και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος των αρμοδίων υπευθύνων.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα πρέπει αρχικά να διερευνηθεί εάν επρόκειτο περί δεσποζόμενων ή αδέσποτων ζώων. Οι δε πράξεις που θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται συνδέονται με αυτές της σωματικής βλάβης διά παραλείψεως και της παράβασης καθήκοντος. Για τα περιστατικά είχε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη, ενώ έγιναν γνωστά από την Αστυνομία Οι δύο επιθέσεις, πιθανότατα από την ίδια αγέλη σκύλων, συνέβησαν τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής στην περιοχή Ελαιόρεμα. Θύμα επίθεσης έπεσε πρώτα ένας 65χρονος, ο οποίος διακομίστηκε με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα κι ένας 82χρονος, που κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από σκυλιά.