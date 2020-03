Ηλεία

Πολίτης με συμπτώματα κορονοϊού… “το 'σκάσε” από νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σε νοσοκομείο όταν σθενής με συμπτώματα κορονοϊού έφυγε όταν του ζητήθηιε από γιατρούς να εξεταστεί ως πιθανό κρούσμα.

Ένας πολίτης που βρισκόταν στο νοσοκομείο Πύργου και παρουσίασε συμπτώματα κορονοϊού, έφυγε όταν του ζητήθηκε από γιατρούς να εξεταστεί ως πιθανό κρούσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης που διαμένει σε χωριό κοντά στον Πύργο, το μεσημέρι της Παρασκευής μετέβη στο νοσοκομείο για άλλο λόγο και παρουσίασε συμπτώματα κρούσματος του ιού.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τον ενημέρωσαν πως μπορεί να είναι πιθανό κρούσμα λόγω συμπτωμάτων και του ζήτησαν να μεταφερθεί σε ειδικό χώρο για προσωρινή νοσηλεία και λήψη δείγματος προς εξέταση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι αν πρόκειται για τον κορονοϊό

Ο πολίτης όμως επέλεξε για άγνωστους λόγους να μην ακολουθήσει τις εντολές των γιατρών και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο πολίτης πήγε στο χώρο που του πρότειναν και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, έφυγε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Το συμβάν επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Χρήστος Χριστόπουλος και δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Όντως υπήρχε περιστατικό ασθενή να μην θέλει να παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά από κει και πέρα το νοσοκομείο δεν είναι φυλακή. Δεν είμαστε δεσμοφύλακες εμείς. Από κει και πέρα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αναζητείται».

