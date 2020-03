Καστοριά

Κορονοϊός: σε θάλαμο αρνητικής πίεσης νοσηλεύονται τα παιδιά του δεύτερου νεκρού

Σε συναγερμό οι τοπικές Αρχές. Εκτακτως μετέβη στην περιοχή κλιμάκιιο του ΕΟΔΥ.

Ο 90χρονος από την Δαμασκηνιά Βοΐου που νοσηλευόταν στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, που είναι το νοσοκομείο αναφοράς για τα κρούσματα του κορονοϊού, κατέληξε χθες αργά την νύκτα. Σε σοβαρή άλλα σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο θάλαμο αρνητικής πίεσης, ο γιος του και σε λίγο καλύτερη κατάσταση η νύφη του. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 90χρονος είχε απευθυνθεί αρχικά στο Κέντρο υγείας Τσοτιλίου και στην συνέχεια απευθύνθηκε στο νοσοκομείο Καστοριάς στο ΤΕΠ. Στην συνέχεια έγινε εισαγωγή του στην Παθολογική κλινική με συμπτώματα πνευμονίας. Μετά την επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ του έγιναν εξετάσεις όπου διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο κορονοϊό και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.



Ένα άλλο περιστατικό, ένας 78χρονος κι αυτός από την Δαμασκηνιά Βοΐου που νοσηλευόταν από τις 8 Μαρτίου στην Παθολογική κλινική του Μαμάτσειου με συμπτώματα πνευμονίας ομολόγησε κάποια στιγμή στους γιατρούς ότι έχουν συνευρεθεί με τον 90 χρόνο. Του έγιναν αμέσως εξετάσεις κα διαπιστώθηκε κα αυτός ότι είναι θετικός στο κορονοϊό.



Το μεσημέρι αναμένεται στο νοσοκομείο Καστοριάς κλιμάκιο του ΕΟΔΥ όπου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τους γιατρούς και την διοίκηση του νοσοκομείου. Η Καστοριά έχει 13 διαπιστωμένα κρούσματα εκ των οποίων 7-8 είναι νοσηλευτές και γιατροί του νοσοκομείου. Πάνω από 40 άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου έχουν τεθεί σε καραντίνα, χωρίς όμως κάνεις από αυτούς να έχει εμφανίσει κάποια συμπτώματα.



Τις τελευταίες δύο ημέρες σε μια συμβολική κίνηση ο πνευμονολόγος Ζήσης Τζηκαλάγιας άφησε για λίγο τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα στην Βουλή και επανήλθε στο Πνευμονολογικό ιατρείο του νοσοκομείου εξετάζοντας ασθενείς και δίδοντας οδηγίες στους πάσχοντες.



Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ «εξετάζεται η δυνατότητα οι νοσηλευτές και γιατροί που βρίσκονται σε καραντίνα και δεν έχουν νοσήσει, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας να επανέλθουν στα καθήκοντα τους στο νοσοκομείο». Επεσήμανε ακόμη ότι «τα 13 κρούσματα κορονοϊού που έχει η Καστοριά σε σχέση με τον πληθυσμό της είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να υπάρξει μια ξεχωριστή αντιμετώπιση στην περιοχή από την πολιτεία».