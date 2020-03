Μαγνησία

Κορονοϊός: Κλείνουν οι λαϊκές αγορές ρούχων στον Βόλο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της δημοτικής Αρχής για τις αγορές. Μέχρι πότε ισχύει. Τι ισχύει για τις λαϊκές τροφίμων.

Τέλος και στις καθημερινές λαϊκές αγορές, που αφορούν την ένδυση και την υπόδηση, βάζει από αύριο ο Δήμος Βόλου, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία των πολιτών, αφού αυτά τα προϊόντα δεν είναι άμεσης ανάγκης.

Με απόφαση του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού covid-19, αναστέλλεται από αύριο Δευτέρα και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, η λειτουργία των λαϊκών αγορών για την πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης.

Οι υπόλοιπες λαϊκές,που αφορούν οπωροκηπευτικά προϊόντα και θαλασσινά, θα πραγματοποιούνται κανονικά,αλλά ο δήμος Βόλου απευθύνει έκκληση προς παραγωγούς,πωλητές και καταναλωτές να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.