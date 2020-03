Τρίκαλα

Στα “λευκά” ξύπνησαν τα Τρίκαλα (εικόνες)

Το ύψος του χιονιού σε ορισμένα σημεία φτάνει τα 20 εκατοστά!

Ο χειμώνας είναι ακόμα εδώ, αν και βρισκόμαστε στα μέσα Μαρτίου, καθώς το χιόνι έκανε την εμφάνισή του σε ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.

Το ύψος του χιονιού σε ορισμένα σημεία φτάνει τα 20 εκατοστά, όπως δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρήστος Μιχαλάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 15 μηχανήματα της ΠΕ Τρικάλων παρεμβαίνουν στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο ρίχνοντας αλάτι, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις μετακινήσεις.