Μεσσηνία

Κορονοϊός: Πόλη-φάντασμα η Καλαμάτα (βίντεο)

Σε ταινία επιστημονικής φαντασίας παραπέμπουν οι εικόνες από την Καλαμάτα, καθώς οι κάτοικοι φαίνεται πως ακολουθούν τις οδηγίες και μένουν στα σπίτια τους.

Πόλη υπόδειγμα φαίνεται ότι είναι η Καλαμάτα, καθώς οι κάτοικοί της τηρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την προτροπή της Πολιτείας, «Μένουμε Σπίτι».

Ο Πάνος Κουντάνης από την Καλαμάτα, κατέγραψε τους έρημους δρόμους της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Το βίντεο από την έρημη πόληέχει ήδη γίνει viral και όχι άδικα, μιας και θυμίζει ταινία τρόμου...