Κυκλάδες

Νύχτα τρόμου για νεαρό ζευγάρι και το μωρό τους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρασύτατη ένοπλη ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού το βράδυ του Σαββάτου...

Στιγμές τρόμου έζησε μια οικογένεια ξημερώματα Σαββάτου, όταν ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους σε απομακρυσμένη περιοχή της Μύκονου. Μέσα στο σπίτι υπήρχε και το νεογέννητο μωρό του ζευγαριού.



Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, οι τρεις κουκουλοφόροι δράστες αφού ακινητοποίησαν το ζευγάρι με χρήση σωματικής βίας άρπαξαν 10.000 ευρώ και δύο ρολόγια μεγάλης αξίας. Οι δυο από τους τρεις κουκουλοφόρους κρατούσαν όπλο.

Αμέσως μετά οι ληστές τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία Μυκόνου έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη τους.