Έβρος

Έβρος: Θρίλερ με drone που "έπεσε" στα χέρια των ελληνικών Αρχών

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πρόκειται για τουρκικό drone.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα drone έχουν συλλέξει οι ελληνικές δυνάμεις στον Έβρο και συγκεκριμένα κοντά στις Φέρες.

Επισήμως, η ταυτότητά του δεν έχει διευκρινιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πρόκειται για τουρκικό drone, που χρησιμοποιείται για μετάδοση πληροφοριών.

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αναφορές για καταγραφή των κινήσεων του Στρατού και της Αστυνομίας στη συνοριογραμμή, με αυτόν τη μέθοδο.