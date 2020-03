Κυκλάδες

Κορονοϊός: Μπλόκο σε σκάφος αναψυχής στην Σύρο

Απαγορεύθηκε ο κατάπλους στο λιμάνι της Σύρου (και κατ’ επέκταση η είσοδος στη χώρα) του ιδιωτικού σκάφους αναψυχής “SERENITY” σημαίας Μάλτας.



Τηρώντας τα αυστηρά μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση λόγω του κορωνοιού, το Λιμεναρχείο Σύρου απαγόρευσε την είσοδο στο λιμάνι του νησιού του ιδιωτικού σκάφους αναψυχής “SERENITY”, προερχόμενο από το Σουέζ.



Το σκάφος μένει αγκυροβολημένο νότια της νησίδας Γαϊδουρονήσι («Φανάρι), ενώ ο Λιμενάρχης κ. Βαμβακούσης ενημέρωσε όλους τους αρμόδιους φορείς της Σύρου (Νομίατρος, Τελωνείο, Αστυνομία, αντιπεριφερειάρχης), οι οποίοι συνεπικουρούν στο έργο του Λιμεναρχείου.

