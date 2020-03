Έβρος

Έβρος: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένταση στις Καστανιές

Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες προσπάθησαν να ρίξουν τον φράχτη. Άμεση η αντίδραση της ελληνικής πλευράς.



Έπειτα από αρκετές ημέρες ηρεμίας νέα ένταση δημιουργήθηκε χθες στον Έβρο με μετανάστες και πρόσφυγες να επιχειρούν να ρίξουν τον φράχτη.

Συγκεκριμένα, έχοντας την βοήθεια των τουρκικών αρχών που εκτόξευαν δακρυγόνα, περίπου 500 πρόσφυγες και μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν τον φράχτη στις Καστανιές και να περάσουν σε ελληνικό έδαφος.

Ωστόσο, η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν άμεση και η είσοδός τους σε ελληνικό έδαφος απετράπη.



Μάλιστα, ως απάντηση οι ελληνικές δυνάμεις έκαναν χρήση του νέου ανεμιστήρα που έχει επιστρατευτεί και απωθεί τα χημικά πίσω στην τουρκική πλευρά. Στην δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες και βίντεο από την ένταση που δημιουργήθηκε στον Έβρο