Θεσσαλονίκη

“Έγδυναν” καταστήματα που έκλεισε ο κορονοϊός (εικόνες)

Μεγάλη η λεία των αδίστακτων που «έβαλαν στο μάτι» τις επιχειρήσεις που έκλεισαν για πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού.

Καταστήματα και επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά λόγω των προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, είχαν βάλει στο «μάτι» τους μέλη σπείρας διαρρηκτών, πραγματοποιώντας το τελευταίο δεκαήμερο το ένα «χτύπημα» μετά το άλλο σε διάφορες περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικά ποσά, ποσότητα χρυσού, ηλεκτρονικές συσκευές και εμπορεύματα, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να προσεγγίζει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, τις 50.000 ευρώ.

Ύστερα από αστυνομική έρευνα που κορυφώθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε Διαβατά και Εύοσμο Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε άτομα, τα οποία φέρονται ως μέλη της σπείρας. Πρόκειται για τρεις Έλληνες και δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 31 έως 42 ετών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνει μία ληστεία και δέκα διαρρήξεις στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας και Φλώρινας.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που παραβίασαν τα κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής ομάδας περιλαμβάνονται ένα ενεχυροδανειστήριο, ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ, ένα κατάστημα τυχερών παιγνίων, εταιρείες των οποίων οι υπάλληλοι εργάζονταν από τα σπίτια τους, αλλά και το κτίριο της Μητρόπολης Βέροιας. Επίσης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις διαρρήξεις σπιτιών στο νομό Φλώρινας (από τα οποία δύο ήταν άδεια), με τους δράστες να αποσπούν ανάμεσα σε άλλα και προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτητών τους.

Από την έρευνα του τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν τέσσερα «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, τα τρία εκ των οποίων ήταν κλεμμένα, τοποθετώντας σ' αυτά είτε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας είτε ειδικές μεμβράνες. Τα συγκεκριμένα οχήματα τα στάθμευαν σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο στην περιοχή Νεωχορούδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά τη μετάβασή τους στο σημείο λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν ασύρματοι πομποδέκτες (συντονισμένοι με τη συχνότητα της αστυνομίας), ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν για την κλοπή των οχημάτων, διαρρηκτικά εργαλεία και πλήθος κλοπιμαίων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες παράνομες ενέργειες.