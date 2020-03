Πρέβεζα

Σεισμός στην Πάργα

Νυχτερινός σεισμός ταρακούνησε την Πάργα και τις γύρω περιοχές.

Σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους της Πάργας και των γύρω περιοχών αργά το βράδυ της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:38 και είχε ένταση 4.3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 14 χλμ ανατολικά, βορειοανατολικά της Πάργας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 χλμ.