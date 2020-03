Μαγνησία

Κορονοϊός: Αρχιμανδρίτης έκανε μήνυση σε πιστή που πήγε στη Θεία Λειτουργία

Η 67χρονη εισήλθε, κατά παράβαση των οδηγιών για την μη εξάπλωση του κορονοϊού, εντός της Ιεράς Μονής...

Μήνυση σε βάρος μιας 67χρονης γυναίκας κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα νοτίου Πηλίου, ο Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Πηλίου.

Ο Αρχιμανδρίτης, κατέθεσε μήνυση καθώς η 67χρονη γυναίκα εισήλθε εντός του νέου καθολικού της Ιεράς Μονής, κατά τη διάρκεια τέλεσης της Θείας Λειτουργίας, που τελούνταν κεκλεισμένων θυρών, κατά παράβαση των οδηγιών για τον περιορισμό των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα νοτίου Πηλίου.

Πηγή: magnesianews.gr