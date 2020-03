Έβρος

Έβρος: αναφορές για επίθεση με…χατζάρες σε φουσκωτό του Λιμενικού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ για το επεισόδιο με διακινητές μέσα στον ποταμό.

Επίθεση δουλεμπόρων σε φουσκωτό του Λιμενικού της Αλεξανδρούπολης, στην θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Έβρου, σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, αν και δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημα από το Λιμενικό ή το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τις πρώτες πρωινές ώρες, το φουσκωτό σκάφος του Λιμενικού της Αλεξανδρούπολης που περιπολούσε στην θαλάσσια περιοχή στο ύψος του Δέλτα του ποταμού Έβρου, στις εκβολές του δηλαδή στο Θρακικό Πέλαγος, εντόπισαν φουσκωτή βάρκα να μεταφέρει πάνω από 30 λαθρομετανάστες.

Όταν πλησίασαν και με βάση την πάγια τακτική έκαναν αναγνώριση και προσπάθησαν να συλλάβουν τους διακινητές ζητώντας τους να παραδοθούν, αυτοί ξαφνικά έβγαλαν ένα-δυο τεράστια σπαθιά και προσπάθησαν να επιτεθούν και να… τρυπήσουν το φουσκωτό. Όμως η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση των Λιμενικών δεν το επέτρεψε.

Την ίδια στιγμή έστριψαν το τιμόνι και ανέπτυξαν ταχύτητα προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα και έτσι κατάφεραν να ξεφύγουν, αλλά απέτυχε η προσπάθεια τους να αποβιβάσουν σε κάποιο σημείο της ελληνικής ακτής τους λαθρομετανάστες που μετέφεραν. Το σκάφος του Λιμενικού επέστρεψε κανονικά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και φυσικά έγινε ενημέρωση για το περιστατικό, στο οποίο όμως δεν δόθηκε συνέχεια, αφού αποτράπηκε η προσπάθεια των δουλεμπόρων να φέρουν στον Έβρο από την θάλασσα όσους μετέφεραν όπως γινόταν συχνά πριν λίγο καιρό. Φαίνεται πως μετά το “σφράγισμα” των χερσαίων συνόρων του Έβρου, οι διακινητές επιλέγουν να φέρνουν τους λαθρομετανάστες από την θάλασσα. Πηγή: Evros-news.gr